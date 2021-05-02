В Одесі пройшли акції до роковин трагедії 2 травня

В Одесі в роковини трагічних подій 2 травня пройшли Марш захисників міста в пам'ять євромайданівців та покладання квітів на Куликовому полі, де загинули представники проросійських сил.

Джерело: Укрінформ, "Думська", поліція Одеської області

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Деталі: Понад тисяча одеситів зібрались, щоб вшанувати пам'ять євромайданівців покладанням квітів та Маршем захисників міста.

Біля імпровізованого меморіалу пам'яті Іванова та Бірюкова на перехресті Дерибасівської та Преображенської відбувся молебень священиків ПЦУ, сотні одеситів поклали квіти на місці їх загибелі. Уперше за сім років прийшли на місце смертельних поранень представників проукраїнських активістів два священики УПЦ МП.

Після вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання представники патріотичних сил міста, в тому числі ветерани АТО/ООС, активісти ГО "Національний корпус", "Свобода" та інших організацій вирушили колоною під державними прапорами центральними вулицями в напрямку пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг проукраїнськи налаштованих одеситів.

Колону, учасники якого під звуки музики несли транспаранти "Захистимо Одесу", "Пам'ятаємо, пишаємось!" та інші, супроводжували представники правоохоронних органів. Лунали вигуки "Слава Україні!", Вільна Одеса - вільна Україна!".

Як повідомляє "Думська", за даними поліції, в марші і мітингу взяло участь приблизно 1200 чоловік.

Покладання квітів до імпровізованого меморіалу загиблим представникам проросійських сил відбувається на Куликовому полі. Люди проходять через "фільтраційні" пункти, встановлені поліцією та нацгвардійцями, які забезпечують правопорядок.

Як пише "Думська", поліція кілька разів тимчасово закривала вхід на Куликове поле через велику кількість людей і через необхідність санобробки території.

Разом з тим, у поліції Одеської області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки одеситом.

Чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі з зображенням комуністичної символіки. Він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

У свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що Куликове поле та Соборна площа перебувають під охороною правоохоронців, серйозних порушень не зафіксовано.

На Куликовому полі встановлені фільтраційні пункти та обмежено рух транспорту довкола. Яровий наголосив, що правоохоронці працюють не лише в місцях масового зібрання людей, але й на всіх вулицях міста.

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