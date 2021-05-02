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Великодні богослужіння: прихожани УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках

Неділя, 2 травня 2021, 20:31
Великодні богослужіння: прихожани УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках
Києво-Печерська Лавра, фото Радіо Свобода

Під час великоднього богослужіння УПЦ Московського патріархату в Києво-Печерській Лаврі в ніч на неділю більшість прихожан перебували без масок.

Джерело: трансляція богослужіння УПЦ МП, сайт УПЦ МП, сайт та трансляція богослужіння ПЦУ

 
богослужіння УПЦ МП
 
 
 
 

Деталі: Як видно з трансляції та з фото на сайтах УПЦ МП та Києво-Печерської Лаври, лише поодинокі прихожани вдягали маски.

При цьому всередині храму перебувало багато людей, вони не дотримувалися соціальної дистанції.

Разом з тим, під час великоднього богослужіння Православної церкви України у Михайлівському соборі практично всі прихожани перебували в масках.

 
богослужіння ПЦУ
 
 
 

Це стосується навіть людей, які святили великодні кошики у дворі храму.

Українська правда

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Теми: церкваПравославна Церква Українисвяткуваннякарантин
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