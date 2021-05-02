Великодні богослужіння: прихожани УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках
Неділя, 2 травня 2021, 20:31
Під час великоднього богослужіння УПЦ Московського патріархату в Києво-Печерській Лаврі в ніч на неділю більшість прихожан перебували без масок.
Джерело: трансляція богослужіння УПЦ МП, сайт УПЦ МП, сайт та трансляція богослужіння ПЦУ
Деталі: Як видно з трансляції та з фото на сайтах УПЦ МП та Києво-Печерської Лаври, лише поодинокі прихожани вдягали маски.
При цьому всередині храму перебувало багато людей, вони не дотримувалися соціальної дистанції.
Разом з тим, під час великоднього богослужіння Православної церкви України у Михайлівському соборі практично всі прихожани перебували в масках.
Це стосується навіть людей, які святили великодні кошики у дворі храму.
Українська правда