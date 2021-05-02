Великодні богослужіння: прихожани УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках

Під час великоднього богослужіння УПЦ Московського патріархату в Києво-Печерській Лаврі в ніч на неділю більшість прихожан перебували без масок.

Джерело: трансляція богослужіння УПЦ МП, сайт УПЦ МП, сайт та трансляція богослужіння ПЦУ

богослужіння УПЦ МП

Деталі: Як видно з трансляції та з фото на сайтах УПЦ МП та Києво-Печерської Лаври, лише поодинокі прихожани вдягали маски.

При цьому всередині храму перебувало багато людей, вони не дотримувалися соціальної дистанції.

Разом з тим, під час великоднього богослужіння Православної церкви України у Михайлівському соборі практично всі прихожани перебували в масках.

богослужіння ПЦУ

Це стосується навіть людей, які святили великодні кошики у дворі храму.