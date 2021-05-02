На Харківщині дитині відірвало пальці петардою

На Харківщині дитина втратила два пальці руки, а також отримала контузію та опіки через необережне поводження з петардою.

Джерело: Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1

Дослівно: "У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки.

Це сталося під час необережного поводження з петардою".

Деталі: У повідомленні зазначається, що лікарі надали дитині всебічну медичну допомогу та поінформували поліцію.

Разом з тим, поліція Харківщини поки не повідомляє про інцидент.