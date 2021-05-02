На Харківщині дитині відірвало пальці петардою
Неділя, 2 травня 2021, 22:09
На Харківщині дитина втратила два пальці руки, а також отримала контузію та опіки через необережне поводження з петардою.
Джерело: Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1
Дослівно: "У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки.
Це сталося під час необережного поводження з петардою".
Деталі: У повідомленні зазначається, що лікарі надали дитині всебічну медичну допомогу та поінформували поліцію.
Разом з тим, поліція Харківщини поки не повідомляє про інцидент.
Українська правда