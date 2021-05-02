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Чехія не розглядає інших версій вибухів боєприпасів, окрім дій РФ

Неділя, 2 травня 2021, 23:12
Foto: Libor Fojtík

Чеські спецслужби та поліція не мають інших версій вибухів на складах боєприпасів у Врбетиці в 2014 році, окрім причетності до них російської ГРУ.

Джерело: віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек у неділю в ефірі Чеського телебачення, передає Укрінформ

Пряма мова: "Версія у слідства лише одна. Поліція працює лише над російським слідом. За вибухом стоять співробітники російської військової розвідки ГРУ, а саме підрозділу 29155. Іншої версії немає".

Деталі: Коментуючи слова міністра справедливості Марії Бенешової про те, що версій є "кілька", віцепрем’єр зауважив, що такі заяви "грають на руку комусь іншому, а не Чехії".

Раніше про те, що версій у слідства щонайменше дві – участь ГРУ і недбалість – заявив президент країни Мілош Земан, що викликало справжній "фурор" у російських пропагандистських ЗМІ.

На це Гамачек лише сказав, що Земан підтримав дії уряду з видворення з Праги 18 співробітників посольства РФ.

Передісторія:

  • 17 квітня Чехія заявила, що висилає 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу. 
  • Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. 

Читайте також: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

Теми: ЧехіяРосія


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