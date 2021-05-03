Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті поширювали провокаційні листівки з помилкою

Понеділок, 3 травня 2021, 10:10
На Закарпатті поширювали провокаційні листівки з помилкою
Фото: Закарпаття онлайн

Поліція Закарпаття розслідує поширення в Берегово листівок із погрозами українцям угорського походження.

Джерело: поліція Закарпатської області, "Закарпаття онлайн"

 
Закарпаття онлайн

Деталі: 2 травня поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Зазначається, що поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Як пише "Закарпаття онлайн", листівки провокативного змісту виконані начебто українськими націоналістами – на синьо-жовтому тлі, з використанням радикальних формулювань.

Однак слово "української" написано з помилками, яких міг допуститися автор-неукраїнець, – "україньскої".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: