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На Закарпатті поширювали провокаційні листівки

Понеділок, 3 травня 2021, 10:10
Фото: Новини Закарпаття

Поліція Закарпаття розслідує поширення в Берегово листівок із погрозами українцям угорського походження.

Джерело: поліція Закарпатської області, Новини Закарпаття

Деталі: 2 травня поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Зазначається, що поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Як пишуть "Новини Закарпаття", невідомі особи розклеїли по місту листівки, зроблені на жовто-блакитному фоні. На листівках був антиугорський текст із погрозами. Листівки повинні були сприйматися як погроза українських націоналістів угорській меншині.

Українська правда
Теми: Закарпаття


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