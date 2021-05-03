Поліція Закарпаття розслідує поширення в Берегово листівок із погрозами українцям угорського походження.

Джерело: поліція Закарпатської області, "Закарпаття онлайн"

Закарпаття онлайн

Деталі: 2 травня поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Зазначається, що поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Як пише "Закарпаття онлайн", листівки провокативного змісту виконані начебто українськими націоналістами – на синьо-жовтому тлі, з використанням радикальних формулювань.

Однак слово "української" написано з помилками, яких міг допуститися автор-неукраїнець, – "україньскої".