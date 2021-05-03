Згідно з опитуванням КМІС, в Україні на COVID-19 перехворіли як мінімум удвічі більше людей, ніж за офіційною статистикою.

Джерело: всеукраїнське опитування КМІС, проведене 13-15 квітня

Деталі: На питання "Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID 19? / Чому Ви вважаєте, що це саме COVID 19 – робили тести чи тільки за симптомами?", 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% – що хворіли. З тих, хто хворів 17% робили тест, 12% – відчували симптоми.

Дослівно гендиректор КМІС Володимир Паніотто: "Ми закінчили опитування 15 квітня. На 16 квітня за офіційною статистикою (я узяв дані університету Джонса Гопкінса) перехворіли на COVID 1974056, тобто приблизно 2 млн. людей. За даними опитування, перехворіли 29.1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% лише за симптомами.

Якщо взяти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою.

Якщо взяти до уваги, що в 2 млн. офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що у них був COVID, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою".

Більше деталей: На запитання "Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?", 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові. Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%).

На запитання "Чому Ви не готові вакцинуватися?" більшість відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра вакцинам, що зараз є в Україні (33%). 20% опитаних вважають, що "Наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіду"; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

Довідка: Опитування проводилося 13-15 квітня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2001 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і територій ОРДЛО). Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.