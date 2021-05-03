Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британія приймає першу особисту зустріч міністрів G7 від початку пандемії

Понеділок, 3 травня 2021, 13:30

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" збираються в понеділок у Лондоні на свою першу особисту зустріч з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Британія зараз головує в "Групі семи", де головуюча країна змінюється на ротаційній основі. Міністри обговорять такі проблеми, як відновлення коронавірусу, зміна клімату і відносини з Росією та Китаєм. 

Міністри закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена за кордон з моменту вступу на посаду. Саміт G7 у Великій Британії в наступному місяці покликаний пожвавити співпрацю США з традиційними союзниками після багатьох років розбіжностей при Дональді Трампі.

Крім членів G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США, Велика Британія також запросила міністрів з Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї. 

Зустрічі почнуться з вечері в понеділок увечері.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив у неділю, що G7  розгляне пропозицію про створення механізму швидкого реагування для протидії російській дезінформації, і, маючи на увазі Китай, заявив про необхідність відстоювати відкриті ринки і демократію.

Теми: G7Велика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО

Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам

Кількість випадків COVID в Україні мінімум удвічі вища за офіційну – опитування

фотоНа Закарпатті поширювали провокаційні листівки з помилкою

Індійський варіант коронавірусу дістався до Польщі

На Великдень в Україні виявили менше 3 тисяч хворих на COVID

Усі новини...
G7
У "Великої сімки" може з'явитися механізм протидії пропаганді РФ та Китаю
Посли G7 застерігають від політичного втручання в управлінні "Нафтогазом"
Офіс президента просить G7 долучитись до відбору суддів КС
Останні новини
13:39
Карантинні обмеження спровокували бум онлайн-продажів – звіт ООН
13:30
Британія приймає першу особисту зустріч міністрів G7 від початку пандемії
13:18
"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО
12:50
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
12:41
"Метінвесту" Ахметова готові дати дозвіл викупити Дніпровський меткомбінат
12:22
Кількість випадків COVID в Україні мінімум удвічі вища за офіційну – опитування
12:08
"Путін не партнер": у Німеччині закликали ЄС зайняти чітку позицію щодо Росії
11:51
У Грузії через епідемію зупинили муніципальний транспорт і оголосили вихідні
11:41
Цього року поліція передала до суду 6 справ про перешкоджання журналістам
11:15
УЗ випустить у рейси електричку із місцями для велосипедів
Усі новини...