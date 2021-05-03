Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн

Понеділок, 3 травня 2021, 13:48
фото Офісу президента

Польща, Естонія, Україна, Латвія та Литва заявили про відданість продовженню діалогу та співпраці.

Джерело: спільна декларація президентів Польщі, Естонії, України, Латвії та Литви, підписана у понеділок у Варшаві, сайт президента України

Дослівно: "Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо".

Деталі: У декларації йдеться, що президенти зустрілися у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня, прийнятої у Речі Посполитій 1791 року. Це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності.

Представники країни висловили переконання, що успіх спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах, до яких належать свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність.

"Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", - йдеться у декларації.

Підписи під документом поставили президенти Польщі Анджей Дуда, України Володимир Зеленський, Естонії Керсті Кальюлайд, Латвії Егілс Левітс та Литви Гітанас Наусєда.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн

"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО

Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам

Кількість випадків COVID в Україні мінімум удвічі вища за офіційну – опитування

фотоНа Закарпатті поширювали провокаційні листівки з помилкою

Індійський варіант коронавірусу дістався до Польщі

Усі новини...
Зеленський
У США опублікували стенограму розмови Джуліані з Єрмаком про "справу Байдена"
Україна домовилася з Pfizer ще про 10 млн доз цього року
Радник Зеленського: Президент ставить завдання вийти на 5% зростання ВВП
Останні новини
13:57
Президент Литви пообіцяв сприяти деокупації територій України
13:48
Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн
13:39
Карантинні обмеження спровокували бум онлайн-продажів – звіт ООН
13:30
Британія приймає першу особисту зустріч міністрів G7 від початку пандемії
13:18
"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО
12:50
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам
12:41
"Метінвесту" Ахметова готові дати дозвіл викупити Дніпровський меткомбінат
12:22
Кількість випадків COVID в Україні мінімум удвічі вища за офіційну – опитування
12:08
"Путін не партнер": у Німеччині закликали ЄС зайняти чітку позицію щодо Росії
11:51
У Грузії через епідемію зупинили муніципальний транспорт і оголосили вихідні
Усі новини...