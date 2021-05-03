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Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн

Понеділок, 3 травня 2021, 13:48
Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн
фото Офісу президента

Польща, Естонія, Україна, Латвія та Литва заявили про відданість продовженню діалогу та співпраці.

Джерело: спільна декларація президентів Польщі, Естонії, України, Латвії та Литви, підписана у понеділок у Варшаві, сайт президента України

Дослівно: "Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо".

Деталі: У декларації йдеться, що президенти зустрілися у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня, прийнятої у Речі Посполитій 1791 року. Це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності.

Представники країни висловили переконання, що успіх спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах, до яких належать свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність.

"Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", - йдеться у декларації.

Підписи під документом поставили президенти Польщі Анджей Дуда, України Володимир Зеленський, Естонії Керсті Кальюлайд, Латвії Егілс Левітс та Литви Гітанас Наусєда.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПольща
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