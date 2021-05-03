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Президент Литви пообіцяв сприяти деокупації територій України

Понеділок, 3 травня 2021, 13:57

Вільнюс ніколи не визнає окупації Росією частини території України і діятиме у напрямку деокупації цих територій.

Про це під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і воєнні дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як рушія політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України",- заявив Науседа під оплески депутатів польського та литовського Сеймів.

Він додав, що не можна дозволити, аби "Україна знову повернулася в минуле".

Читайте інтерв’ю "Європейської правди" з Гітанасом Науседою: Про "Вечірній квартал", членство України в ЄС та Путіна-вбивцю: інтерв’ю президента Литви.

Також доступна до перегляду повна відеоверсія інтерв'ю (англійською).

Теми: Литва


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