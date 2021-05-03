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Мешканця Полтавщини підозрюють у нападі на журналіста

Понеділок, 3 травня 2021, 14:26

На Полтавщині поліцейські повідомили чоловікові про підозру за нанесення тілесних ушкоджень журналістові в Кременчуку 5 березня.

Джерело: поліція Полтавщини

Деталі: До поліції Полтавщини 5 березня звернувся 41-річний журналіст і повідомив, що під час професійної діяльності в місті Кременчук йому завдав тілесні ушкодження невідомий чоловік.

У процесі розслідування встановлено, що того дня потерпілий фіксував незаконне зайняття рибним промислом на річці Дніпро. Під час здійснення журналістської діяльності один із чоловіків, який імовірно причетний до браконьєрства, спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

У ході розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією частини 2 статті 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, слідчими поліції встановлено особу, причетну до скоєного та обставини події. Підозрюваний – 38-річний місцевий мешканець.

Матеріали досудового розслідування найближчим часом будуть скеровані до суду. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Українська правда
Теми: Полтавська областьЗМІ


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