Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ахметов і Колесніков відхрестилися від планів створити нову партію

Понеділок, 3 травня 2021, 15:47
Ахметов і Колесніков відхрестилися від планів створити нову партію
фото ФК "Шахтар"

Олігарх Рінат Ахметов та його близький соратник Борис Колесніков заперечують, що працюють над створенням нової партії.

Джерело: Ахметов і Колесніков у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова Ахметова: "Чутки коментувати немає сенсу, як і мотиви людей, які їх поширюють. Що стосується мене, кажу ствердно: ніякими новими чи старими політичними проєктами я займатися не буду. І дуже хотів би, щоби мої друзі теж ними не займалися. Але впливати на них я не можу – це їхнє право, їхній вибір і їхня відповідальність.

Я вважаю, що кожен має робити свою справу: бізнесмени займатися бізнесом, а політики – політикою. І я категорично проти того, щоби було навпаки – коли бізнес іде в політику, а діючі політики стають бізнесменами".

Пряма мова Колеснікова: "Ця інформація не відповідає дійсності. Мене, окрім хокею, бізнесу та благодійності наразі нічого не цікавить".

Деталі: Колесніков також додав, що цього року ще не зустрічався зі ще одним соратником Ахметова, позафракційним депутатом Вадимом Новинським, який, за інформацією "Української правди" також може бути причетним до створення нового політичного проєкту в інтересах олігарха.

Що передувало: Наприкінці квітня "Українська правда" повідомляла, що в оточенні олігарха Ріната Ахметова планують створити нову партію і відмежовуються від "Опозиційної платформи - За життя".

За даними УП, мова йде про створення політичної сили, куди можуть увійти молоді люди, які раніше не займалися політикою, але мають показний трудовий і кар’єрний стаж, переважно на великих підприємствах самих Ахметова-Новинського.

"Зараз потрібно створювати партії за принципом "Партія регіонів 2.0". Тобто це професійні люди, орієнтовані на стабільність України, які будуть нормально сприйматися у всіх регіонах", – зазначив один із близьких до Ахметова нардепів.

Читайте також: Партія регіонів 2.0. Як Ахметов підбирає спадщину Медведчука

"Українська правда" у Threads

Теми: Ахметовпартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Ахметов
"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Компанія Ахметова почала імпорт електроенергії з Європи
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: