Ахметов і Колесніков відхрестилися від планів створити нову партію

Олігарх Рінат Ахметов та його близький соратник Борис Колесніков заперечують, що працюють над створенням нової партії.

Джерело: Ахметов і Колесніков у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова Ахметова: "Чутки коментувати немає сенсу, як і мотиви людей, які їх поширюють. Що стосується мене, кажу ствердно: ніякими новими чи старими політичними проєктами я займатися не буду. І дуже хотів би, щоби мої друзі теж ними не займалися. Але впливати на них я не можу – це їхнє право, їхній вибір і їхня відповідальність.

Я вважаю, що кожен має робити свою справу: бізнесмени займатися бізнесом, а політики – політикою. І я категорично проти того, щоби було навпаки – коли бізнес іде в політику, а діючі політики стають бізнесменами".

Пряма мова Колеснікова: "Ця інформація не відповідає дійсності. Мене, окрім хокею, бізнесу та благодійності наразі нічого не цікавить".

Деталі: Колесніков також додав, що цього року ще не зустрічався зі ще одним соратником Ахметова, позафракційним депутатом Вадимом Новинським, який, за інформацією "Української правди" також може бути причетним до створення нового політичного проєкту в інтересах олігарха.

Що передувало: Наприкінці квітня "Українська правда" повідомляла, що в оточенні олігарха Ріната Ахметова планують створити нову партію і відмежовуються від "Опозиційної платформи - За життя".

За даними УП, мова йде про створення політичної сили, куди можуть увійти молоді люди, які раніше не займалися політикою, але мають показний трудовий і кар’єрний стаж, переважно на великих підприємствах самих Ахметова-Новинського.

"Зараз потрібно створювати партії за принципом "Партія регіонів 2.0". Тобто це професійні люди, орієнтовані на стабільність України, які будуть нормально сприйматися у всіх регіонах", – зазначив один із близьких до Ахметова нардепів.

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