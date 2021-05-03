В Іспанії кількість повністю вакцинованих від Covid наближається до 5 млн

Міністр охорони здоров'я Іспанії заявила в понеділок, що іспанська влада розраховує досягти протягом доби показника у 5 мільйонів людей, повністю вакцинованих від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас повідомила журналістам, що центри вакцинації працюють сім днів на тиждень, і до першого тижня червня близько 10 мільйонів осіб будуть повністю щеплені.

Міністр сказала, що Іспанія прямує до своєї мети - вакцинувати до кінця літа 70% дорослого населення, або близько 33 мільйонів осіб.

Водночас Даріас закликала до продовження обережності. Вона сказала, що рівень захворюваності на COVID-19 в Іспанії на 100 тисяч осіб протягом 14 днів становить 229, але сильно варіюється між регіонами: у деяких він є нижчим за 70, в той час як інші перебувають у діапазоні 400-500.

Нагадаємо, 3 травня Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.