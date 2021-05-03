Фестиваль Октоберфест у Німеччині знову скасували
Понеділок, 3 травня 2021, 18:56
Фестиваль пива Октоберфест, який традиційно проходить восени в німецькому Мюнхені, у 2021 році не відбудеться через пандемію.
Джерело: Deutsche Welle з посиланням на заяву прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера
Деталі: Влада пояснила скасування фестивалю непередбачуваною ситуацією з коронавірусом і назвала нереалістичним проведення Октоберфесту з дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції між учасниками.
Передісторія: Октоберфест не відбудуться вже другий рік поспіль. У 2020 році уряд Баварії також скасував пивний фестиваль через загрозу поширення Covid.