Фестиваль Октоберфест у Німеччині знову скасували

Фестиваль пива Октоберфест, який традиційно проходить восени в німецькому Мюнхені, у 2021 році не відбудеться через пандемію.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на заяву прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера

Деталі: Влада пояснила скасування фестивалю непередбачуваною ситуацією з коронавірусом і назвала нереалістичним проведення Октоберфесту з дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції між учасниками.

Передісторія: Октоберфест не відбудуться вже другий рік поспіль. У 2020 році уряд Баварії також скасував пивний фестиваль через загрозу поширення Covid.