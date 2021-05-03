Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фестиваль Октоберфест у Німеччині знову скасували

Понеділок, 3 травня 2021, 18:56

Фестиваль пива Октоберфест, який традиційно проходить восени в німецькому Мюнхені, у 2021 році не відбудеться через пандемію.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на заяву прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера

Деталі: Влада пояснила скасування фестивалю непередбачуваною ситуацією з коронавірусом і назвала нереалістичним проведення Октоберфесту з дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції між учасниками.

Передісторія: Октоберфест не відбудуться вже другий рік поспіль. У 2020 році уряд Баварії також скасував пивний фестиваль через загрозу поширення Covid.

Теми: коронавірусНімеччинаепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда

фотоВодосховище, що живить південно-східний Крим, різко міліє

Ахметов і Колесніков відхрестилися від планів створити нову партію

США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе і Комарова

Зеленський у Польщі підписав декларацію 5 країн

"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО

Усі новини...
коронавірус
В Іспанії кількість повністю вакцинованих від Covid наближається до 5 млн
Свято: у Києві за добу виявили лише 95 випадків COVID
Кількість випадків COVID в Україні мінімум удвічі вища за офіційну – опитування
Останні новини
19:05
У Франції почала діяти перша фаза послаблення ковідних обмежень
18:56
Фестиваль Октоберфест у Німеччині знову скасували
18:44
В Іспанії кількість повністю вакцинованих від Covid наближається до 5 млн
18:36
Війна на Донбасі: гібридні війська РФ обстріляли українські позиції
18:10
Найбільші банки Європи зібрали 30 млн євро на запуск конкурента Visa і MasterCard
17:54
Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда
17:44
Україна завершила розміщення євробондів на $1,25 млрд: географія інвесторів
17:31
фотоВодосховище, що живить південно-східний Крим, різко міліє
16:57
Президент Польщі візьме участь у саміті "Кримської платформи"
16:46
Українські компанії подали позовів до РФ на понад 4,5 мільярда доларів
Усі новини...