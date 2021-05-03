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Робота ще триває: у МЗС розкрили деталі повернення Україні мільярдів Януковича

Понеділок, 3 травня 2021, 20:05
Фото: Олексій Куденко, РИА Новости

З повернутих до Держбюджету України 1,5 млрд доларів, конфіскованих у оточення президента-втікача Віктора Януковича, 87% становила готівка. Проте процес стосовно активів оточення експрезидента ще не завершений.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Дом", якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я брав активну участь у тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд доларів. І це не якісь міфічні цінні папери - це 1,3 млрд доларів готівкою і близько 200 млн доларів цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тисяч доларів з американської землі".

Деталі: Він уточнив, що йдеться про злочинну організацію, яка діяла за часів президентства Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

За словами Єніна, люди з оточення Януковича збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивальні" центри.

Єнін зазначив, що робота над поверненням активів Януковича та його оточення триває.

Нагадаємо: У квітні 2017 року суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню Віктора Януковича.



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