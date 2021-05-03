На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст, траса заблокована

У понеділок, 3 травня, на автодорозі "Львів–Луцьк", у селі Гайок стався обвал моста.

Джерело: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, VARTA1

Деталі: Внаслідок обвалу виникли ускладнення в русі транспорту, оскільки дорога не проїзна через обвал.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Можливі варіанти об’їзду заблокованої внаслідок обвалу ділянки – дорога "Жовква-Червоноград" та дорога "Буськ-Лопатин".

Пряма мова Зінкевича: "Впав міст біля села Гайок, Кам’янка-Бузького району, Львівської області. Траса "Львів–Луцьк" не проїзна".

https://varta1.com.ua/na-trasi-lviv-lutsk-obvalyvsya-mist-foto/