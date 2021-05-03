Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст, траса заблокована

Понеділок, 3 травня 2021, 21:05

У понеділок, 3 травня, на автодорозі "Львів–Луцьк", у селі Гайок стався обвал моста.

Джерело: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, VARTA1

Деталі: Внаслідок обвалу виникли ускладнення в русі транспорту, оскільки дорога не проїзна через обвал.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Можливі варіанти об’їзду заблокованої внаслідок обвалу ділянки – дорога "Жовква-Червоноград" та дорога "Буськ-Лопатин".

 
 

Пряма мова Зінкевича: "Впав міст біля села Гайок, Кам’янка-Бузького району, Львівської області. Траса "Львів–Луцьк" не проїзна".

https://varta1.com.ua/na-trasi-lviv-lutsk-obvalyvsya-mist-foto/

Теми: дорогиКиївЛуцьк


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія готується до можливого відключення від SWIFT

Робота ще триває: у МЗС розкрили деталі повернення Україні мільярдів Януковича

Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда

фотоВодосховище, що живить південно-східний Крим, різко міліє

Ахметов і Колесніков відхрестилися від планів створити нову партію

США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе і Комарова

Усі новини...
дороги
На Хрещатику обмежили рух через ремонт
На ремонті доріг Київщини розікрали 2,6 мільйона: підозру отримав громадянин РФ
Журналіста Майкла Щура вдарили через зауваження на дорозі
Останні новини
21:05
фото, відеоНа дорозі Львів-Луцьк обвалився міст, траса заблокована
20:39
Росія готується до можливого відключення від SWIFT
20:05
Робота ще триває: у МЗС розкрили деталі повернення Україні мільярдів Януковича
19:23
Кулеба про військову загрозу від РФ: Іноді силу можна зупинити тільки силою
19:05
У Франції почала діяти перша фаза послаблення ковідних обмежень
18:56
Фестиваль Октоберфест у Німеччині знову скасували
18:44
В Іспанії кількість повністю вакцинованих від Covid наближається до 5 млн
18:36
Війна на Донбасі: гібридні війська РФ обстріляли українські позиції
18:10
Найбільші банки Європи зібрали 30 млн євро на запуск конкурента Visa і MasterCard
17:54
Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда
Усі новини...