На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст, траса заблокована

У понеділок, 3 травня, на автодорозі "Львів–Луцьк", у селі Гайок стався обвал моста.

Джерело: повідомлення Патрульної поліції, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, VARTA1

Деталі: Внаслідок обвалу виникли ускладнення в русі транспорту, оскільки дорога не проїзна через обвал.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Можливі варіанти об’їзду заблокованої внаслідок обвалу ділянки – дорога "Жовква-Червоноград" та дорога "Буськ-Лопатин".

Партрульна поліція уточнює, що зараз організовано об'їзд за схемою (напрямок зі Львова): місто Кам'янко-Бузька, там поворот ліворуч і далі автодорогою Т-14-25 до міста Жовква, потім дорогою Р-15 до міста Червоноград, потім дорогою Т-14-10 до міста Радехів. А далі — за звичним маршрутом.

У зворотному напрямку діє та сама схема руху.

Великогабаритні транспортні засоби скеровуватимуть на автодорогу М-06 Київ-Чоп.

Пряма мова Зінкевича: "Впав міст біля села Гайок, Кам’янка-Бузького району, Львівської області. Траса "Львів–Луцьк" не проїзна".