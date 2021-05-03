Дудь вирізав з інтерв'ю слова про Голодомор та репресії НКВС – блогер Івангай

Відомий український відеоблогер Іван Рудський, що має у мережі нік EeOneGuy поскаржився, що з його інтерв'ю журналісту Юрію Дудю видалили найважливіші тези розмови – про Голодомор в Україні, репресії НКВС та війну Росії з Україною.

Джерело: повідомлення Рудського у Twitter

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

Пряма мова: "Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся - жертва голодомору. Дідусь - жертва НКВД репресій. А тепер Україна має війну з Росією".

Деталі: Інтерв'ю опублікували у Youtube ще 18 березня, проте Рудський поскаржився на вилучення важливих частин розмови лише 2 травня. У коментарях під своїм постом Івангай звинуватив Дудя у боягузтві, проте зробив це використовуючи нецензурну лексику.

Довідково: Іван Рудський є одним з найпопулярніших вітчизняних відеоблогерів. Його канал у Youtube налычуэ 17 млн підписників.

Нагадаємо: Інтерв'ю з Рудським записували у Бразилії. У варіанті розмови, який викладений на Ютуб-каналі Дудя, йдеться про творчість та сім'ю українського блогера.