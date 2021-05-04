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США розпочнуть застосувати вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років – NYT

Вівторок, 4 травня 2021, 03:35
США розпочнуть застосувати вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років – NYT

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) має намір на початку наступного тижня дозволити застосовувати вакцину Pfizer / BioNTech Covid для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Джерело: New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Схвалення очікують після клінічних досліджень, які засвідчили безпечність і ефективність вакцини для підлітків віком від 12 до 15 років.

У FDA заявила, що продовжується перегляд розширення дозволу екстреного використання вакцини, але не повідомили подробиць.

Вакцина вже отримана схвалення в США для осіб віком від 16 років.

У Pfizer поки не прокоментували це повідомлення.

Крім того, Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років, причому дані дослідження Moderna очікуються найближчим часом.

Pfizer та Moderna також розпочали випробування для ще молодших дітей – віком від 6 місяців до 11 років.

Обидві компанії заявили, що сподіваються, що зможуть вакцинувати дітей до 11 років вже на початку 2022 року.

Передісторія:

  • Вакцина проти COVID-19 від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років. Про це свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей віком від 12 до 15 років в США.
  • Вакцину від коронавірусу COMIRNATY, розроблену компаніями BioNTech та Pfizer, подали на розгляд європейського регулятора для отримання дозволу на використання у ЄС для дітей віком 12-15 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
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