Після свята COVID підтвердили 2,5 тисячам українців, госпіталізували 1 325 осіб
Вівторок, 4 травня 2021, 08:17
За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Серед нових хворих – 122 дитини та 22 медпрацівники.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.