Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після свята COVID підтвердили 2,5 тисячам українців, госпіталізували 1 325 осіб

Вівторок, 4 травня 2021, 08:17
Після свята COVID підтвердили 2,5 тисячам українців, госпіталізували 1 325 осіб

За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 122 дитини та 22 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Тестувань за добу після Великодня зробили 17 549: методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 088 410 осіб, із них одужали 1 689 630 осіб, померли 44 916 українців.

Щеплень від коронавірусу 3 травня зробили 919. 

Загалом із 24 лютого в Україні проти COVID щепили 756 022 людини, із них 290 осіб уже отримали обидві дози вакцини.

 

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записані 512 472 людини.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: