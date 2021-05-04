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Після свята COVID підтвердили 2,5 тисячам українців, госпіталізували 1 325 осіб

Вівторок, 4 травня 2021, 08:17

За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 122 дитини та 22 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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