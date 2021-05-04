Щонайменше 15 людей загинули і 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро у Мехіко.

Джерело: The Guardian з посиланням на офіційних осіб, Служба першої допомоги та порятунку SUUMA Voluntarios у Twitter

Деталі: Аварія сталася в понеділок, близько 22:30 за місцевим часом, на станції Олівос на 12-й лінії метро. Естакада разом з поїздом впала на автомобілі, що стояли під нею.

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. 🚑⚠️🚒🚨 pic.twitter.com/UFkcB1llju — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

За даними The Guardian, загинули щонайменше 13 осіб, однак у SUUMA Voluntarios пізніше повідомили про 15 загиблих.

⚠️ ¡Ceda el paso! Accidente del metro en estación Olivos, línea 12 en Tláhuac, ambulancias 🚑 ya atienden lesionados. 🚨 pic.twitter.com/J1vtpFs39S — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

На місці працюють рятувальники. Також повідомлялося, що на місце аварії виїхала мер Мехіко Клаудія Шейнбаум.

За даними місцевих ЗМІ, естакада впала після того, як в одну з її опор врізався автомобіль.

У вагонах потяга, який в цей час рухався шляхопроводом, було близько 50 осіб.