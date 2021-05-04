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У Мехіко обвалився міст метро разом з поїздом: 23 загиблих

Вівторок, 4 травня 2021, 12:57
У Мехіко обвалився міст метро разом з поїздом: 23 загиблих
Фото з Twitter SUUMA Voluntarios

23 людини загинули і близько 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро у Мехіко.

Джерело: The Guardian з посиланням на офіційних осіб, Служба першої допомоги та порятунку SUUMA Voluntarios у Twitter

Деталі: Аварія сталася в понеділок, близько 22:30 за місцевим часом, на станції Олівос на 12-й лінії метро. Естакада разом з поїздом впала на автомобілі, що стояли під нею.

Спершу повідомлялося про щонайменше 13 жертв, однак у SUUMA Voluntarios пізніше повідомили про 23 загиблих. 

65 осіб госпіталізували.

На місці працюють рятувальники. Також повідомлялося, що на місце аварії виїхала мер Мехіко Клаудія Шейнбаум.

За даними місцевих ЗМІ, естакада впала після того, як в одну з її опор врізався автомобіль.

У вагонах потяга, який в цей час рухався шляхопроводом, було близько 50 осіб.

Українська правда

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Теми: Мексикааваріяметрожертви
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