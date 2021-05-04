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У Мехіко обвалився міст метро разом з поїздом: є загиблі

Вівторок, 4 травня 2021, 08:49
Фото з Twitter SUUMA Voluntarios

Щонайменше 15 людей загинули і 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро у Мехіко.

Джерело: The Guardian з посиланням на офіційних осіб, Служба першої допомоги та порятунку SUUMA Voluntarios у Twitter

Деталі: Аварія сталася в понеділок, близько 22:30 за місцевим часом, на станції Олівос на 12-й лінії метро. Естакада разом з поїздом впала на автомобілі, що стояли під нею.

За даними The Guardian, загинули щонайменше 13 осіб, однак у SUUMA Voluntarios пізніше повідомили про 15 загиблих.

На місці працюють рятувальники. Також повідомлялося, що на місце аварії виїхала мер Мехіко Клаудія Шейнбаум.

За даними місцевих ЗМІ, естакада впала після того, як в одну з її опор врізався автомобіль.

У вагонах потяга, який в цей час рухався шляхопроводом, було близько 50 осіб.

Українська правда
Теми: Мексикааваріяметрожертви


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