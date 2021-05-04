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У Канаді не радять вакцину від Johnson & Johnson для людей до 30 років

Вівторок, 4 травня 2021, 09:41
Фото npr.org

У Канаді радять не використовувати COVID-вакцину Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson для людей, молодших 30 років, через ризик виникнення тромбів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію співголови Національного дорадчого комітету із питань імунізації, який консультує уряд з питань вакцинування від COVID-19, Шелі Дікс в Оттаві

Пряма мова: "На основі наявних даних рекомендуємо подібну на AstraZeneca вакцину Janssen пропонувати людям, старшим 30 років, які не мають протипоказань. Це слід робити у разі, якщо особа бажає отримати щеплення раніше, а не чекати на вакцину mRNA, і якщо переваги переважають ризики".

Деталі: Дікс пояснила, що члени Комітету "порівнювали переваги вакцини Janssen, здатної рятувати життя й захищати населення проти серйозних ускладнень COVID-19, із ризиками виникнення викликаної вакциною протромботичної імунної тромбоцитопенії (VIIT)".

Вона додала, що саме виготовлені за технологією mRNA вакцини від Pfizer та Moderna залишаються найбільш рекомендованими варіантами щеплень, бо вони надають відмінний захист та поки не були пов’язані із появою тромбів.

Зазначається, що Канада лише наприкінці минулого тижня отримала першу партію із 300 тисяч доз вакцини Janssen.

Теми: Канадавакцинаціякоронавірус


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