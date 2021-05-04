Данія відмовляється від вакцини Johnson & Johnson

Данія вирішила не використовувати вакцину Johnson & Johnson – четверту із тих, що отримали допуск регулятора ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR, про це повідомила Національна рада охорони здоров’я.

Від вакцини вирішили відмовитися через те, що, на думку данського регулятора з лікарських засобів, переваги її використання не переважують ризику утворення тромбів.

Раніше Данія з аналогічних міркувань відмовилась від використання вакцини AstraZeneca.

Це означає нові відставання у графіку вакцинації, а остання дата, відколи всі дорослі отримають доступ до вакцини, тепер зміститься на кінець серпня.

Водночас, у парламенті партії домовляються про систему, яка б дозволила людям добровільно обрати для щеплення вакцини, які вирішили не використовувати у загальній програмі вакцинації, якщо це їхній власний вибір.

Раніше прем'єрка Метте Фредеріксен повідомила, що Данія прагне розпочати місцеве виробництво вакцин проти коронавірусу у 2022 році.

Нагадаємо, 20 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) оголосило, що виявило можливий зв'язок між щепленням вакциною Johnson & Johnson (Janssen) і утворенням надзвичайно рідкісних тромбів, але переваги вакцини переважують ризики від її використання. Компанія повідомила, що включить до опису препарату попередження про цей рідкісний побічний ефект та рекомендації, як вчасно розпізнати його.