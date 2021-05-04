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На кладовищі поблизу лінії зіткнення підірвався чоловік

Вівторок, 4 травня 2021, 16:18
На кладовищі поблизу лінії зіткнення підірвався чоловік

Під час прибирання на цвинтарі у смт Верхньоторецьке місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі.

Джерело: пресслужба поліції Донецької області

Деталі: Чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення.

Повідомляється, що під час робіт стався вибух, внаслідок якого 69-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, а небезпечний район оточили поліцейські.

На місце також направили вибухотехніків для обстеження території.

 

Українська правда

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Теми: Донецька областьвибухполіція
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