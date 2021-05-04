На кладовищі поблизу лінії зіткнення підірвався чоловік
Вівторок, 4 травня 2021, 16:18
Під час прибирання на цвинтарі у смт Верхньоторецьке місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі.
Джерело: пресслужба поліції Донецької області
Деталі: Чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення.
Повідомляється, що під час робіт стався вибух, внаслідок якого 69-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, а небезпечний район оточили поліцейські.
На місце також направили вибухотехніків для обстеження території.
Українська правда