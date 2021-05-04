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Лукашенко пригрозив європейцям проблемами у зв’язку з санкціями

Вівторок, 4 травня 2021, 16:30
Лукашенко пригрозив європейцям проблемами у зв’язку з санкціями

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спроби залякати Мінськ санкціями не залишаться без відповіді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал TUT.by.

"Особливо європейці стараються в цьому. Я не буду тут поширюватися, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе в зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже. Але вас попрошу: дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі: подивимося на їх роботу" - сказав Лукашенко прем’єр-міністру Роману Головченку.

Той у свою чергу нагадав, що деякі заходи білоруська влада вже зробила.

"Правильно, правильно, я бачу. Але це тільки початок", - відповів Лукашенко.

Також він поставив уряду завдання разом з МЗС подивитися на діяльність в Білорусі за західними гуманітарними програмами.

"Ці некомерційні організації, іноземні агенти, різного роду бандити, які влаштовують тут здирщину та інше. Вони нас тримають на короткому повідку і починають постійно, коли це їм захочеться, смикати. Вигідно, невигідно - вони вже, я бачу, про це не думають. Ну, не думають - добре, будуть в Росію їздити через ... Будуть ходити по Балтиці, перевозити вантажі, і навколо Іспанії - в Середземне море і через Чорне море, якщо їм погано з нормальною Білоруссю в центрі Європи" - зазначив Лукашенко.

30 березня Лукашенко підписав указ "Про застосування спеціальних заходів", яким передбачається введення заборони на ввезення на територію Білорусі та реалізацію на її території товарів, країною походження яких є держава, яка застосувала санкції відносно білоруських компаній або фізичних осіб.

Як повідомлялося, Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка до найближчої зустрічі Ради ЄС та ймовірно відкладе це питання до червня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкосанкціїЄвропа
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