Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко пригрозив європейцям проблемами у зв’язку з санкціями

Вівторок, 4 травня 2021, 16:30

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спроби залякати Мінськ санкціями не залишаться без відповіді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал TUT.by.

"Особливо європейці стараються в цьому. Я не буду тут поширюватися, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе в зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже. Але вас попрошу: дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі: подивимося на їх роботу" - сказав Лукашенко прем’єр-міністру Роману Головченку.

Той у свою чергу нагадав, що деякі заходи білоруська влада вже зробила.

"Правильно, правильно, я бачу. Але це тільки початок", - відповів Лукашенко.

Також він поставив уряду завдання разом з МЗС подивитися на діяльність в Білорусі за західними гуманітарними програмами.

"Ці некомерційні організації, іноземні агенти, різного роду бандити, які влаштовують тут здирщину та інше. Вони нас тримають на короткому повідку і починають постійно, коли це їм захочеться, смикати. Вигідно, невигідно - вони вже, я бачу, про це не думають. Ну, не думають - добре, будуть в Росію їздити через ... Будуть ходити по Балтиці, перевозити вантажі, і навколо Іспанії - в Середземне море і через Чорне море, якщо їм погано з нормальною Білоруссю в центрі Європи" - зазначив Лукашенко.

30 березня Лукашенко підписав указ "Про застосування спеціальних заходів", яким передбачається введення заборони на ввезення на територію Білорусі та реалізацію на її території товарів, країною походження яких є держава, яка застосувала санкції відносно білоруських компаній або фізичних осіб.

Як повідомлялося, Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка до найближчої зустрічі Ради ЄС та ймовірно відкладе це питання до червня.

Теми: ЛукашенкосанкціїЄвропа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

Житомирська область переходить із червоної в помаранчеву зону

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

фото Чоловік влаштував стрілянину на АЗС на Івано-Франківщині: двоє поранених

Колишній британський розвідник склав на Трампа ще одне "досьє" – ЗМІ

Усі новини...
Лукашенко
"Замах" на Лукашенка: в ефірі держТБ показали зізнання затриманих
Лукашенко заявив, що "змовники" хотіли блокувати Мінськ і відключити енергосистему
Лукашенко визначить, хто керуватиме Білоруссю, якщо "президента застрелили"
Останні новини
17:07
Довірені особи Тихановської отримали 6 років колонії
17:02
Боррель обговорив з держсекретарем США агресивну поведінку РФ
16:34
Вартість космічної компанії Firefly Aerospace українця Полякова перевищила мільярд доларів
16:30
Лукашенко пригрозив європейцям проблемами у зв’язку з санкціями
16:18
фотоНа кладовищі поблизу лінії зіткнення підірвався чоловік
16:07
Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку закупила Україна
16:01
Степанов: "Спутника" в Україні не буде
15:24
На концерт з "паспортом здоров’я": Данія послаблює карантин
15:18
Apple загрожує штраф у 27 мільярдів доларів – Єврокомісія
15:08
Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони
Усі новини...