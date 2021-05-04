Боррель обговорив з держсекретарем США агресивну поведінку РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на полях міністерської зустрічі G7.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу європейської зовнішньополітичної служби.

Як зазначається зустріч Борреля і Блінкена стала можливістю обговорити на двосторонній основі деякі найактуальніші виклики зовнішньої політики та безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ G7 на їх дводенній зустрічі.

"Вони обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього нарощування нею сил в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною, здоров'я Алексєя Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС та санкцій проти громадян ЄС" - йдеться у повідомленні.

30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

Варто зазначити, що після зустрічі G7 держсекретар США відвідає Україну. Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".