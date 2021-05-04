Чотири довірених особи колишньої кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської отримали від шести до шести з половиною років колонії через "підготовку до захоплення адміністративних будівель та масові заворушення".

Джерело: Радіо Свобода Білорусь

Деталі: Йдеться про довірених осіб Тихановської у місті Гомель. Юрія Власова, Тетяну Каневську, Дмитра Іванкова та Олександра Шабаліна затримали за кілька днів до виборів.

Сторона обвинувачення у якості доказів представила змонтоване відео на три хвилин, де підсудні разом із Тихановською нібито обговорюють захоплення адміністративних будівель та призначення своїх представників у виконкоми.

Родичі засуджених кажуть, що ті провину не визнали. Незалежних журналістів на засідання суду не пустили, мотивуючи це обмеженою кількістю місць.

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