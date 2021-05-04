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Довірені особи Тихановської отримали по 6 років колонії

Вівторок, 4 травня 2021, 17:07
Довірені особи Тихановської отримали по 6 років колонії

Чотири довірених особи колишньої кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської отримали від шести до шести з половиною років колонії через "підготовку до захоплення адміністративних будівель та масові заворушення".

Джерело: Радіо Свобода Білорусь

Деталі: Йдеться про довірених осіб Тихановської у місті Гомель. Юрія Власова, Тетяну Каневську, Дмитра Іванкова та Олександра Шабаліна затримали за кілька днів до виборів. 

Сторона обвинувачення у якості доказів представила змонтоване відео на три хвилин, де підсудні разом із Тихановською нібито обговорюють захоплення адміністративних будівель та призначення своїх представників у виконкоми.  

Родичі засуджених кажуть, що ті провину не визнали. Незалежних журналістів на засідання суду не пустили, мотивуючи це обмеженою кількістю місць. 

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, які супроводжувались масовими фальсифікаціями, Олександр Лукашенко проголосив себе президентом. Кілька місяців після виборів у країні відбувались протести незгодних із результатами, противників чинного режиму та прихильників опозиціонерки Світлани Тихановської.
  • Акції супроводжувались насиллям з боку силовиків, масовими арештами як і учасників мітингів, так і не причетних до них. Окрім того, влада блокувала інтернет та забороняла незалежні ЗМІ. 
  • Тихановська вимушена була виїхати з Білорусі, а режим самопроголошеного президента досі квитається з тими, хто її підтримував чи виступав проти влади.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьТихановська
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