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В Албанії стартували масштабні навчання НАТО і США

Вівторок, 4 травня 2021, 18:02
В Албанії стартували масштабні навчання НАТО і США

В Албанії 4 травня стартували великі багатонаціональні військові навчання Defender Europe 21 під керівництвом США.

Джерело: Exit News

Деталі: В албанському порту Дуррес відбувся захід з офіційного запуску навчань країн НАТО Defender Europe 21.

Навчання пройдуть більш ніж в десятці країн, в них візьмуть участь 27 країн під керівництвом США.

Зокрема, навчання пройдуть в Албанії, на Балканах, Прибалтиці, Чорному морі і Африці.

Вони триватимуть до червня і стануть найбільшими військовими навчаннями в Південно-Східній Європі з розширення військового співробітництва, розробленого для підвищення стратегічної і оперативної готовності та взаємодії між США, НАТО, їх союзниками і партнерами.

Навчання Defender Europe 21 проводяться з 1995 року.

Відзначається, що підготовка в Албанії тривала останні три місяці.

 

Було розгорнуто понад 28 тисяч військовослужбовців. В Албанію прибули тисячі солдатів, військової техніки, а також вищі генерали з США і союзних країн.

Тільки з США прибули 6000 військовослужбовців на 6 військових баз в Албанії.

Українська правда
Теми: НАТОСШААлбанія
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