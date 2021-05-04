Країни G20 підтримують запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу для туристів.

Джерело: Bloomberg

Дослівно заява G20: "Відновлення подорожей і туризму має вирішальне значення для відновлення світової економіки через прямий і непрямий економічний вплив, який цей сектор має на інші. Пандемія - це можливість сформувати більш стійкий і інклюзивний туристичний сектор".

Деталі: Міністри туризму країн G20 заявили, що перспективи туристичного сектора, спустошеного задля блокування пандемії, залишаються "вкрай невизначеними".

Вони мають намір підтримати ідею безпечної мобільності. Зокрема, ініціативу цифрового зеленого сертифікату Європейського союзу.

У цьому документі буде зазначено, що носій був повністю вакцинованим, має імунітет або нещодавно отримав негативний результат.

Країни-члени ЄС відкриють кордони для мандрівників з країн з відносно низьким рівнем інфікування, а також для тих, хто повністю вакцинований проти COVID-19.

Індустрія подорожей і туризму була однією з найбільш постраждалих з економічної точки зору через обмеження на діяльність.

Внесок туризму в світовий обсяг виробництва впав на 49% до 4,7 трильйона доларів в 2020 році, що призвело до втрати 62 мільйонів робочих місць. Витрати іноземних туристів впали на безпрецедентні 69%.