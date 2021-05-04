Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

G20 підтримують введення паспортів вакцинації від COVID-19 для туристів

Вівторок, 4 травня 2021, 18:56

Країни G20 підтримують запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу для туристів.

Джерело: Bloomberg

Дослівно заява G20: "Відновлення подорожей і туризму має вирішальне значення для відновлення світової економіки через прямий і непрямий економічний вплив, який цей сектор має на інші. Пандемія - це можливість сформувати більш стійкий і інклюзивний туристичний сектор".

Деталі: Міністри туризму країн G20 заявили, що перспективи туристичного сектора, спустошеного задля блокування пандемії, залишаються "вкрай невизначеними".

Вони мають намір підтримати ідею безпечної мобільності. Зокрема, ініціативу цифрового зеленого сертифікату Європейського союзу.

У цьому документі буде зазначено, що носій був повністю вакцинованим, має імунітет або нещодавно отримав негативний результат.

Країни-члени ЄС відкриють кордони для мандрівників з країн з відносно низьким рівнем інфікування, а також для тих, хто повністю вакцинований проти COVID-19.

Індустрія подорожей і туризму була однією з найбільш постраждалих з економічної точки зору через обмеження на діяльність.

Внесок туризму в світовий обсяг виробництва впав на 49% до 4,7 трильйона доларів в 2020 році, що призвело до втрати 62 мільйонів робочих місць. Витрати іноземних туристів впали на безпрецедентні 69%.

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусЄвропатуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рябошапка назвав одну з причин його відставки – справа Хантера Байдена

Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони

відео Про Крим і Голодомор: Дудь показав вирізаний шматок інтерв'ю з Івангаєм

У Порошенка заявляють, що він не контролює офшори і що ОП слідкує за ним на Кіпрі 

ВиправленоЖитомирська область переходить із червоної в жовту зону

Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври – OCCRP

Усі новини...
вакцинація
Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку закупила Україна
Степанов: "Спутника" в Україні не буде
Данія відмовляється від вакцини Johnson & Johnson
Останні новини
18:56
G20 підтримують введення паспортів вакцинації від COVID-19 для туристів
18:55
Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
18:20
Ворог відкривав вогонь із забороненої зброї біля Водяного – ООС
18:11
У Німеччині схвалили послаблення обмежень для вакцинованих
18:02
В Албанії стартували масштабні навчання НАТО і США
17:48
Рябошапка назвав одну з причин його відставки – справа Хантера Байдена
17:34
У Польщі виявили два осередки індійського штаму коронавірусу
17:07
Довірені особи Тихановської отримали по 6 років колонії
17:02
Боррель обговорив з держсекретарем США агресивну поведінку РФ
16:34
Вартість космічної компанії Firefly Aerospace українця Полякова перевищила мільярд доларів
Усі новини...