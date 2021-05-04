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Цьогоріч влада в Україні витратила на Великдень 3,4 млн грн

Вівторок, 4 травня 2021, 21:53
Цьогоріч влада в Україні витратила на Великдень 3,4 млн грн

У 2021 році державні установи витратили на святкування Великодня понад 3,4 млн грн.

Джерело: DOZORRO

Деталі: Серед закупівель - переважно паски, продуктові набори, великодні декорації та організація ярмарок. 

Найбільшими категоріями витрат стали паски та продуктові набори - 2,3 млн грн.

Подекуди місцева влада вирішила прикрасити вулиці. На це в Україні загалом пішло понад 640 тисяч грн.

Щонайменше у двох містах придбали проведення масових заходів. Зокрема, у Херсоні на передсвятковий ярмарок витратили 79,5 тисяч.

 

У Черкасах провели фестиваль з концертною програмою, майстер-класами, фотозонами та "Поливаними батлами". За це місто заплатило 50 тисяч грн.

Деякі міста провели великодні активності онлайн. У Хмельницькому 20 тисяч грн витратять на виготовлення відео для проведення майстер-класу "Великодні декорації". У Житомирі за подібні відеоролики готові заплатити 18 тисяч грн.

Теми: святкуванняУкраїна
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