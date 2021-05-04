Цьогоріч влада в Україні витратила на Великдень 3,4 млн грн
У 2021 році державні установи витратили на святкування Великодня понад 3,4 млн грн.
Джерело: DOZORRO
Деталі: Серед закупівель - переважно паски, продуктові набори, великодні декорації та організація ярмарок.
Найбільшими категоріями витрат стали паски та продуктові набори - 2,3 млн грн.
Подекуди місцева влада вирішила прикрасити вулиці. На це в Україні загалом пішло понад 640 тисяч грн.
Щонайменше у двох містах придбали проведення масових заходів. Зокрема, у Херсоні на передсвятковий ярмарок витратили 79,5 тисяч.
У Черкасах провели фестиваль з концертною програмою, майстер-класами, фотозонами та "Поливаними батлами". За це місто заплатило 50 тисяч грн.
Деякі міста провели великодні активності онлайн. У Хмельницькому 20 тисяч грн витратять на виготовлення відео для проведення майстер-класу "Великодні декорації". У Житомирі за подібні відеоролики готові заплатити 18 тисяч грн.