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ЗМІ оприлюднили свідчення про імовірні злочини російських найманців в Африці

Середа, 5 травня 2021, 03:47

Розслідування про діяльність російських найманців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) з десятками живих свідчень імовірних їхніх злочинів опублікував французький засіб інформації.

Джерело: Радіо Свободи, RFI

Деталі: Ідеться про три воєнізовані угруповання, які діють у ЦАР на боці урядової армії: "ПВК Вагнера", Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU.

За даними RFI, учасники цих формувань убивають і катують мирних жителів, здійснюють групові зґвалтування і займаються грабунками.

Основним джерелом інформації в матеріалі є доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці.

У ньому повідомляється, що тільки із січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

Серед злочинів, детально описаних в публікації, є розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули троє мирних жителів, страта в середині лютого трьох мирних жителів у мечеті, групове зґвалтування 25 лютого 24-річної місцевої жительки.

Посольство Росії в ЦАР поки не коментувало матеріал, опублікований RFI, але раніше зробило заяву щодо доповіді робочої групи ООН, назвавши інформацію, яка міститься в ній, "спекуляцією".

У дипломатичній місії також вважають, що експерти ООН не висунули "неспростовних доказів".

Нагадаємо: Французький міністр оборони Флоранс Парлі у жовтні 2018 року заявила, що розширення за останні місяці впливу Росії в Центральноафриканській республіці (ЦАР), колишній французькій колонії, навряд чи стабілізує країну.

Франція у грудні 2018 року доставила сотні одиниць зброї Центральноафриканській Республіці (ЦАР) для боротьби зі зростаючим впливом збройних груп у колишній колонії.

Теми: АфрикаРосія


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