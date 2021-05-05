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Священник УГКЦ не може бути кандидатом у депутати – Шевчук

Середа, 5 травня 2021, 06:50

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук в інтерв’ю розповів, що УГКЦ для священнослужителів діє "чітка заборона" балотуватися в депутати.

Джерело: Шевчук в інтерв’ю УП

Пряма мова: " Бо священнослужитель не може бути членом політичної партії, яка йде до влади. Інші церкви мають іншу позицію. У нас це чітка заборона".

"…є чітка інструкція, як мають поводитися священнослужителі, зокрема в контексті виборчої кампанії.

Хоча ми констатуємо певні факти, що є порушення, священники порушують цю інструкцію".

"Я вам дам приклад. Згідно з нашою інструкцією, священнослужитель не може бути кандидатом в депутати".

Деталі: Шевчук розповів, що за порушення інструкції щодо цього питання священнослужителів єпископ їх суспендує, тобто забороняє йому здійснювати священичі функції.

"З іншого боку ми сьогодні маємо справи з кричущим популізмом. Той чи інший мер, та чи інша політична партія буде озвучувати те, що люди хочуть чути.

Чи потім буде виконувати те, що обіцяла – ні. Але для того, щоб прихильність здобути – і до церкви будуть ходити, і будуть показувати свою набожність на камеру, щоб завоювати симпатію.

І це є великою бідою".

Українська правда
Теми: церква


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