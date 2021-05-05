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Коронавірус забрав життя ще 161 українця, нових випадків 2,5 тисячі 

Середа, 5 травня 2021, 08:18
Коронавірус забрав життя ще 161 українця, нових випадків 2,5 тисячі 

За добу 4 травня 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні, госпіталізували 1 671 хворого, померла 161 людина, одужали 7 728 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Серед нових хворих 103 дитини та 30 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

Тестувань у вихідний вівторок зробили 29 154: методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 090 986 осіб, із них одужали 1 697 358 осіб, померли 45 077.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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