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Глава МЗС Німеччини і держсекретар США не дійшли згоди щодо "Північного потоку-2"

Середа, 5 травня 2021, 08:55

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів на полях саміту G7 у Лондоні не виробили спільної позиції у питанні проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це Маас розповів журналістам за підсумками майже 40-хвилинної бесіди зі своїм американським колегою у вівторок, 4 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми обговорили й "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового", - зазначив німецький міністр.

Блінкен в розмові вказав на "сильну опозицію" США цьому проєкту, уточнив представник Держдепу Нед Прайс.

Водночас глава МЗС ФРН зазначив, що сторони досягли єдності в інших питаннях зовнішньої політики. Німеччина і США виступають "за конкретну політику з метою не створювати нові окопи й не викликати новий конфлікт Сходу і Заходу, а озвучувати ясні попередження і послідовно дотримуватися своїх цінностей - але залишатися завжди готовими до переговорів", - заявив Маас.

США разом з Україною і країнами Балтії активно виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Сполучені Штати погрожують санкціями компаніям, які вирішать брати участь в будівництві проєкту. На кінець квітня газопровід був готовий на 95%. Попри критику, уряд ФРН підтримує "Північний потік-2".



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