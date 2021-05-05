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Танзанія зробила жорсткішими вимоги до мандрівників: тести і контроль

Середа, 5 травня 2021, 11:41

Із 4 травня для в'їзду в Танзанію став обов'язковим негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до прибуття.

Джерело: повідомлення танзанійського Міністерства здоров'я, розвитку громади, гендеру, літніх людей і дітей

Деталі: Влада Об'єднаної Республіки Танзанія 3 травня оновили умови в'їзду в країну у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації та появою нових варіантів вірусу, що викликає COVID-19.

Усі мандрівники повинні будуть чесно заповнювати онлайн-форму на afyamsafiri.moh.go.tz за 24 години до приїзду, по приїзду їм видаватимуть медичну картку з номером для безкоштовних дзвінків на випадок виявлення симптомів хвороби.

Крім ПЛР-тесту до приїзду, по приїзду все мандрівники, іноземці чи танзанійці, повинні пройти посилений скринінг на COVID-19, включаючи експрес-тест. Вартість експрес-тесту складає 25 доларів США на одного мандрівника.

Експрес-тест по прибуттю в Танзанію знадобиться і для транзитних поїздок.

Мандрівників закликають виконувати превентивні епідемічні вимоги: дезінфекція рук, дистанціювання і маска на обличчі. Місцева влада повинна стежити за дотриманням цих правил.

Танзанія припиняє авіасполучення з Індією через спалах епідемії там. Ті, хто побував в Індії в останні два тижні, зобов'язані пройти 14-денний карантин.

Екіпажам вантажних літаків, які прилетіли з Індії, не можна виходити в аеропорту.

Транспортні засоби будуть дезінфікувати.

Нагадаємо: Танзанія стала популярним курортом за час карантину. Раніше для в’їзду ПЛР-тест там не вимагали.

Теми: туризмкарантинCovid-2019коронавірус


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