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Президент Болгарії розпустить парламент, вибори пройдуть влітку

Середа, 5 травня 2021, 12:17

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що наступного тижня своїм указом розпустить 45-ту Національну асамблею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал NOVA.

Він зазначив, що дострокові парламентські вибори відбудуться 11 липня.

"Ми рухаємось до розпуску парламенту та призначення дострокових виборів. Але якщо після цього голосування ми досягнемо тієї ж патової ситуації, і уряд не може бути сформований, Болгарія може впасти не тільки в політичну, але і в інституційну кризу", - сказав Радев.

Радев закликав усі партії та коаліції уточнити свої пріоритети, свою поведінку, а також домагатися єдності в ім'я порядку денного країни.

"У нас попереду багато напружених місяців, коли інститут президента буде відповідально виконувати свою конституційну роль. Ми повинні діяти відповідально і оперативно, щоб уникнути хаосу ", - сказав він.

14 квітня стало відомо, що багатолітній прем’єр Болгарії Бойко Борисов не претендуватиме на прем’єрське крісло за підсумками останніх парламентських виборів. Його партія ГЄРБ, після майже десятирічного перебування при владі, на виборах 4 квітня перемогла, але отримала всього 26% голосів.

Наприкінці квітня нова болгарська антисистемна партія "Є такий народ" (ITN) заявила, що не буде намагатися сформувати уряд, незважаючи на друге місце на парламентських виборах, що наблизило країну до дострокових виборів влітку.



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