Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Болгарії розпустить парламент, вибори пройдуть влітку

Середа, 5 травня 2021, 12:17

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що наступного тижня своїм указом розпустить 45-ту Національну асамблею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал NOVA.

Він зазначив, що дострокові парламентські вибори відбудуться 11 липня.

"Ми рухаємось до розпуску парламенту та призначення дострокових виборів. Але якщо після цього голосування ми досягнемо тієї ж патової ситуації, і уряд не може бути сформований, Болгарія може впасти не тільки в політичну, але і в інституційну кризу", - сказав Радев.

Радев закликав усі партії та коаліції уточнити свої пріоритети, свою поведінку, а також домагатися єдності в ім'я порядку денного країни.

"У нас попереду багато напружених місяців, коли інститут президента буде відповідально виконувати свою конституційну роль. Ми повинні діяти відповідально і оперативно, щоб уникнути хаосу ", - сказав він.

14 квітня стало відомо, що багатолітній прем’єр Болгарії Бойко Борисов не претендуватиме на прем’єрське крісло за підсумками останніх парламентських виборів. Його партія ГЄРБ, після майже десятирічного перебування при владі, на виборах 4 квітня перемогла, але отримала всього 26% голосів.

Наприкінці квітня нова болгарська антисистемна партія "Є такий народ" (ITN) заявила, що не буде намагатися сформувати уряд, незважаючи на друге місце на парламентських виборах, що наблизило країну до дострокових виборів влітку.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: