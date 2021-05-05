Військова контррозвідка СБУ викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери, він підозрюється у привласненні комплектуючих до стрілецької зброї.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Задокументовано збитки держави на суму понад 500 тис. грн.

За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт.

Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми".

Деталі: Зазначається, що йому повідомили про підозру за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".