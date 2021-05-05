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Били й залякували бійців: двом охоронцям "в'язниці" бойовиків оголосили підозру

Середа, 5 травня 2021, 13:03

Прокурори повідомили про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни.

ДжерелоОфіс генпрокурора і джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: У Департаменті щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора не називають імена, але, за даними УП, йдеться про 33-річного Євгена Соколова та 45-річного Валерія Пеліхатого.

За даними слідства, один із підозрюваних із квітня до грудня 2014 року, будучи охоронцем в одній із "в’язниць" окупаційної адміністрації Росії у Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ,, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла.

За даними слідства, інший підозрюваний із квітня 2014 року до лютого 2016 року, будучи охоронцем тієї ж "в’язниці", принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їхньому життю.

Цим двом особам інкримінують ч. 1 ст. 438 КК України.

Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління СБУ.

Наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій "в’язниці ДНР".

Загалом у матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де учасники НЗФ РФ утримували понад 3500 осіб.

Теми: Донбасполоненіправа людиниОфіс генпрокурора


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