Шість на одного: АТОвець смертельно поранив нападника на Тернопільщині

24-річний житель села Глещава Тернопільської області, який служив в АТО, смертельно травмував одного із шести нападників, які прийшли до нього додому після словесної перепалки на дискотеці.

Джерело: Національна поліція у Тернопільській області

Деталі: 2 травня близько опівночі хлопець, захищаючись від нападу шістьох ровесників, які були напідпитку, ножем травмував одного з них.

Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки.

У клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері.

У будинку разом із хлопцем була мама. Він злякався за неї.

Про непроханих гостей повідомив на лінію "102" і після цього вийшов до дебоширів із ножем.

Коли почалася штовханина, молодий чоловік "випадково вдарив ножем одного з нападників". Поранення виявилося летальним.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий, каже Купчак.

Хлопцеві інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, йому оголосили підозру згідно статті 118 ККУ.

Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Триває слідство.