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Зеленський: До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину

Середа, 5 травня 2021, 14:05
Зеленський: До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину
president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду, щоб до 24 серпня більшість українців, які потребують вакцинації проти COVID-19, отримали щеплення.

Джерело: Зеленський на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби, Офіс президента

Пряма мова президента: "До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією".

Деталі: Прем'єр-міністр повідомив, що на сьогодні в Україні вакциновано понад 759 тисяч осіб. Наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тисяч українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо очікуваних термінів постачання вакцин у травні. 

Він зазначив, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини. Темпи вакцинації планується нарощувати.

За словами Степанова, у країні працюють 11 тисяч кабінетів щеплення.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" відповідно до європейських стандартів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЗеленськийКабінет міністрівкоронавірусCovid-2019
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