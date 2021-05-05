У таборі альпіністів на Евересті в Непалі дедалі більше хворих із симптомами COVID-19 та підтверджених випадків – влада побоюється серйозного спалаху.

Джерело: "Бі-Бі-Сі Україна"

Деталі: Працівники базового табору повідомляють про 17 підтверджених випадків коронавірусної хвороби у мешканців табору, яких доставили до лікарень у Катманду.

Уряд Непалу наразі заперечує інформацію про позитивні випадки. На думку деяких фахівців, влада применшує масштаби епідемії, побоюючись, що Еверест знову закриють.

Іноземні туристи є основним джерелом доходу непальського уряду.

Перед підйомом до базового табору усі відвідувачі повинні пройти карантин у Непалі.

За останні тижні кількість хворих на ковід різко зросла. Країна має найвищий рівень зараження серед усіх сусідів Індії, де друга хвиля пандемії спричинила колапс медичної системи.

Гімалайська рятувальна асоціація, яка керує державною клінікою у базовому таборі, заявила ВВС, що у 17 альпіністів, які вилетіли до Катманду після появи симптомів, тести на ковід були позитивними.

Як повідомляє доктор Пракаш Харел із клініки в таборі, кількість людей із постійним кашлем і лихоманкою щодня зростає.

Члени однієї великої експедиції, які попросили не називати своїх імен, зазначили, що у декого з їхньої команди були позитивні тести, але наразі вони одужали.

Норвезький альпініст Ерленд Несс розповів ВВС, що минулого місяця він тричі робив тест у різних лікарнях Катманду і його результат був позитивним.

Спочатку вважали, що у Несса ознаки висотної хвороби, але після підтвердження коронавірусу його перевезли з базового табору.

Схожість симптомів коронавірусу і гірської хвороби непокоїть альпіністів.

"Тут повсюди чути, як люди кашляють. Але це не звичайний кашель, який виникає через брак кисню на висоті. Люди хворі й у них є інші симптоми, як-от лихоманка та біль у тілі", – каже Лукас Фуртенбек, керівник групи Furtenback Adventures.

Як зазначено на сайті Департаменту туризму, станом на 26 квітня уряд видав 394 дозволи на сходження. Це означає, що на Евересті наразі може бути понад півтори тисячі людей, більшість з яких – це допоміжний персонал.

Керівників базового табору також непокоять альпіністи, які повертаються з Катманду після лікування від ковіду або після курсу акліматизації до висоти.

"Можливо, вони самі одужали, але вони можуть принести вірус із собою, тому що ситуація в Катманду стає дедалі серйознішою. Ми радимо всім альпіністам проходити акліматизацію нижче базового табору, і не їхати до Катманду", – каже представник влади.

Альпіністи та керівники базового табору також скаржаться, що в клініці табору немає можливостей для тестування на коронавірус.

"Ми попросили облаштувати нам пункт тестування, але уряд не дав на це дозволу", - зазначає доктор Харел.

Деякі експедиції привезли власні набори для тестування, що допомогло їм вчасно ізолювати та евакуювати людей.

Військовий із базового табор шкодує, що там не отримують інформації про підтверджені випадки та особи альпіністів: "Це допомогло б нам відстежити контакти та стримати поширення хвороби".