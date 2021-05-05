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Франція дала громадянство 2 тисячам іноземців, які проявили себе під час пандемії

Середа, 5 травня 2021, 15:52

Французький уряд оголосив в середу, що понад 2000 іноземних працівників, які опинились на передовій боротьби з пандемією, отримали громадянство за прискореною процедурою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У вересні 2020 року міністерство внутрішніх справ Франції запросило людей, які брали активну участь в боротьбі з коронавірусом, подати заявку на прискорену натуралізацію.

З майже 8000 поданих заяв 2 009 осіб отримали громадянство. Решта 6 000 заяв все ще обробляються, повідомила в середу Марлен Ш’яппа, молодший міністр з питань громадянства.

"Медичні працівники, прибиральники, працівники по догляду за дітьми, касири: всі вони довели свою відданість нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться в урядовому повідомленні.

Крім того, імміграційним органам влади було наказано скоротити період проживання, необхідний для отримання громадянства, до двох років зі звичайних п'яти в разі "надання відмінних послуг".

"Понад 2000 осіб, які присвятили себе нам у важкий період, який ми переживаємо, натуралізувалися і тепер є повноправними громадянами Франції", - зазначила міністр.

Теми: ФранціяепідеміякоронавірусCovid-2019громадянство


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