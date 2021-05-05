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Рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" зросла, конкурентів – дещо впала

Середа, 5 травня 2021, 16:21
Фото з сайту ВР

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то 5% бар’єр подолали би 5 партій, а найбільшу підтримку мала би "Слуга народу".

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16-22 квітня

Дослівно: "Станом на 16-22 квітня найбільшу підтримку має партія "Слуга народу, яку підтримали б 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. На другому місці – "Європейська солідарність", яку підтримують 17,7% серед тих, хто визначився з вибором".

Деталі: Далі ідуть "ОПЗЖ" (12,2%) та "Батьківщина" (10,2%). Також подолала б прохідний бар’єр партія "Сила і Честь" (7,6%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (3,9%) та "Громадянська позиція" (3,7%).

 

Соціологи зазначають, що порівняно з лютим, зросла підтримка партії "Слуга народу" (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором).

У меншій мірі, але також простежується ріст підтримки "Громадянської позиції" (+1,9%) і "Національного корпусу" (+0,7%).

Водночас знизився рейтинг в "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батьківщини" (-3%), "Голосу" (-2,1%).

У випадку "ЄС" рейтинг фактично не змінився порівняно з лютим.

Дослідження тривало 16-22 квітня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2003 респонденти віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

           

Українська правда
Теми: соціологіяВерховна РадарейтингпартіїСлуга народу


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