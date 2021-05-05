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На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен

Середа, 5 травня 2021, 21:15
Фото ДПСУ

На Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен з прикордонниками, троє військовослужбовців врятувалися, четвертого наразі шукають.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "Близько 16 години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Пошуки ще одного прикордонника тривають".

Деталі: Зазначається, що усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надають необхідну допомогу.

До пошуків четвертого військовослужбовця залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського райуправління, ДСНС, рибалки.

Також ведуться пошуки з повітря і працюють водолази ДСНС. 

Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються.

Про НП поінформували прокуратуру та призначили службове розслідування.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаОдеська областьнадзвичайна подія


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