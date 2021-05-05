Про агресію РФ та реформи – Держдеп оприлюднив заяву до візиту Блінкена в Київ

США вкотре наголосили, що підтримують євроінтеграційні прагнення України, слідкують за діями Росії та вітають наміри України проводити реформи.

Джерело: заява Державного департаменту США

Деталі: 6 травня держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Київ, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У США заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії.

Заява дипломатичного відомства складається із чотирьох пунктів.

Перший стосується американо-українських відносин. У ньому йдеться, що США рішуче підтримують зусилля України щодо досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови процвітаючого, безпечного та демократичного майбутнього для всіх українців.

Далі у заяві зосередились на російській агресії. Вашингтон заявив про глубоку стурбованість триваючої агресією та риторикою Кремля, включно із присутністю військ РФ в окупованому Криму та біля українських кордонів.

У Держдепі нагадали, що і надалі слідкують за ситуацією та координують роботу з українськими чиновниками, членами НАТО та іншими партнерами. Окрім того, відомство вітає мирні прагнення України.

Дослівно: "Крим - це Україна. Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Росією Кримського півострова. Ми закликаємо Росію повернути Україні повний контроль над півостровом.

Донбас – це Україна. Росія повинна виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України та відновленням українського суверенітету".

Деталі: Окремо зупинились в Держдепі на реформах в Україні. Там наголосили на важливості розбудови цілісних інституцій та забезпечення підзвітного управління як державними установами, так і корпоративним сектором. Саме це, вважають в США, є запорукою євроатлантичного майбутнього України.

Сполучені Штати також підтримують Україну, оскільки країна продовжує боротися з корупцією та просувати верховенство права та програму судової реформи.

У Держдепі також нагадали, що надали Києву з 2014 року допомоги на суму в понад 4,6 мільярда доларів, зокрема в галузі безпеки.

Що передувало: Українська влада очікує, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва 5-6 травня буде йти мова про посилення політичної та оборонної підтримки України.