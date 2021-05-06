У США підтримали відмову від правил інтелектуальної власності для COVID-вакцин

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала відмову від захисту інтелектуальної власності для вакцин проти COVID-19, щоб прискорити закінчення пандемії.

Джерело: AP з посиланням на заяву торгового представника США Кетрін Тай, голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус у Twitter

Дослівно заява Тай: "Адміністрація (США – УП) твердо вірить в захист інтелектуальної власності, але, щоб покласти край цій пандемії, вона підтримує відмову від цього захисту для вакцин проти COVID-19".

Деталі: Тедрос Аданом Гебреєсус підтримав рішення США, зазначивши, що дякує США "за це історичне рішення #VaccinEquity, в якому пріоритетна увага приділяється благополуччю усіх людей у всьому світі в критичний момент".

Тай оголосила позицію США на тлі переговорів Світової організації торгівлі про ослаблення правил глобальної торгівлі, щоб дозволити більшій кількості країн виробляти більше вакцин. Як зазначається, буде потрібен час, щоб досягти необхідного глобального "консенсусу", щоб відмовитися від захисту відповідно до правил СОТ.

Повідомляється, що Генеральна рада СОТ, що складається з послів, розглядала питання про тимчасову відмову від захисту інтелектуальної власності щодо вакцин проти COVID-19 та інших інструментів, яку Південна Африка та Індія вперше запропонували в жовтні. Ідея отримала підтримку в країнах, що розвиваються, і серед деяких прогресивних законодавців на Заході. Автори пропозиції, яка зіштовхнулася з опором багатьох країн з впливовими фармацевтичними і біотехнологічними галузями, переглядають його в надії зробити більш прийнятним.

Речник СОТ Кейт Роквелл повідомив, що група експертів СОТ з інтелектуальної власності має намір знову розглянути пропозицію про відмову від прав на попередній зустрічі наприкінці цього місяця, перед офіційною зустріччю 8-9 червня.

Суперечка, що є частиною тривалої дискусії про захист інтелектуальної власності, зосереджена на скасуванні патентів, авторських прав та захисті промислових зразків і конфіденційної інформації, щоб допомогти розширити виробництво і впровадження вакцин під час дефіциту поставок. Мета полягає в тому, щоб призупинити дію правил на кілька років - рівно на час для зупинки пандемії.