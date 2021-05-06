Британія направила катери з гарматами до острова Джерсі на тлі погроз Франції

Велика Британія направила два патрульні катери Королівського флоту HMS Severn і HMS Tamar для захисту острова Джерсі від блокади французькими рибальськими судами – на тлі погроз Франції відключити електропостачання Джерсі.

Джерело: The Guardian, BBC

Деталі: Джерсі – найбільший Нормандський острів і залежна територія Корони. Він знаходиться за 22 км від Франції.

Напруженість між Францією та Великою Британією була викликана змінами, створеними Brexit щодо права рибальства.

Керівництвом Джерсі були запроваджені нові правила відповідно до Угоди про торгівлю та співробітництво між Великобританією і ЄС. Відтак, французькі оператори човнів повинні показати історію рибного лову в цьому районі, щоб отримати ліцензію на роботу в водах Джерсі. Джерсі має виключне право видавати ліцензії.

Уряд острова надав 41 дозвіл французьким риболовецьким суднам. Вони відповідали вимозі про те, щоб ловили рибу в водах Джерсі не менше 10 днів протягом 12 місяців за останні три роки. Французький уряд заявив, що список схвалених судів супроводжувався додатковими вимогами, які "не узгоджувалися і не обговорювалися, і про які ми не були повідомлені".

Міністр морського судноплавства Франції Анник Жирарден заявила, що вона "обурена" відсутністю доступу для французьких човнів, які десятиліттями працювали в водах Джерсі. Вона сказала, що Париж готовий завдати удару у відповідь і що електропостачання Джерсі може бути відключено у відповідь на відсутність доступу французького рибальського флоту. BBC зазначає, що 95% електроенергії Джерсі постачається з Франції.

Глава рибальства регіону Нормандія Дімітрій Рогофф заявив, що 100 французьких рибальських суден відправляться в порт Джерсі у рамках протесту проти нових правил після Brexit, хоча стверджував, що після цього вони мирно повернуться в порт. Французькі човна погрожують заблокувати гавань Сент-Гелієр.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв "непохитну підтримку" Джерсі і направив два катери річкового класу Королівського флоту HMS Severn і HMS Tamar. Обидва кораблі озброєні гарматами і двома кулеметами.

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