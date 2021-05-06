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Україна обіцяє впровадити "паспорт вакцинаціі", що дасть дозвіл на в'їзд до ЄС

Четвер, 6 травня 2021, 08:30

В уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Офісу президента України про зміст селекторної наради, що відбулася 5 травня. 

 "Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" відповідно до європейських стандартів", - зазначається у ньому.

Інших деталей наразі не повідомляють. 

Нагадаємо, ЄС готується відкрити кордони для туристів, що були закриті понад рік, та дозволити в’їзд не лише з країн з кращою ситуацією, але й людей, які отримали повний захист однією з вакцин, дозволених у Євросоюзі. 

ЄС вимагає, щоб інші країни оформлювали свої довідки про вакцинацію за тими самими вимогами, які діють для його паспортів. Передусім – щоби на них був QR-код, який вестиме в базу даних вакцинації та дозволить прикордоннику перевірити, чи справді турист отримав обидві дози вакцини і коли саме.

Зараз в Україні такої системи немає. Відповідно, щоб щеплені українці змогли скористатися відкриттям кордонів, її потрібно буде створити. 

Детальніше про це - у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців.

Теми: ЄСвакцинаціяУкраїнакордон


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