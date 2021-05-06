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Коронавірус у Києві: за добу більше людей одужали, ніж захворіли

Четвер, 6 травня 2021, 10:17
Коронавірус у Києві: за добу більше людей одужали, ніж захворіли

За минулу добу у Києві виявили 622 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Одужали 704 людини.

Джерело: Київська міська державна адміністрація і мер столиці Віталій Кличко в Telegram

Деталі: На жаль, померли минулої доби від хвороби 23 киянина.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (147), Святошинському (100) та в Дарницькому (99).

До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів з COVID-19 та 182 пацієнти з підозрою на коронавірус та пневмонію.

 

Серед тих, хто захворів: 339 жінок віком від 19 до 85 років; 254 чоловіки віком від 19 до 84 років; 17 дівчаток від 3 місяців до 15 років та 12 хлопчиків від 5 днів до 16 років.

Підтверджених випадків захворювання у Києві на сьогодні вже 197 357. Коронавірус подолали 125 315 мешканців. За період пандемії у столиці 4 720 летальних випадків від вірусу.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
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