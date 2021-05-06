Глава МЗС розповів, що часи Трампа були "складними" для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що часи адміністрації Трампа були "непростими" для України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Це був складний час, і ми в той момент були зосереджені на одному - щоб зберегти двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах", - зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що Україна і надалі продовжить працювати над гарними відносинами і з демократами, і з республіканцями, щоб двосторонні відносини були "на твердому грунті".

Нагадаємо, у 2019 році Україна опинилася у центрі скандалу в американській внутрішній політиці після того, як Трампа звинуватили у тиску на президента Володимира Зеленського щодо розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена, що призвело до першої спроби імпічменту Дональда Трампа.

Палата представників Конгресу США винесла звинувачення проти Трампа за двома статтями - про зловживання владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента, та про перешкоджання Конгресу у розслідуванні його дій.

У підсумку Сенат виправдав Трампа за обома статтями.