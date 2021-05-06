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Сплачував "податки" бойовикам: СБУ викрила перевізника з ОРДЛО

Четвер, 6 травня 2021, 12:19

СБУ заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезень з ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку, які сплачували "податки" окупантам.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що бізнес був нелегальний, а частину грошей ділки сплачували до "бюджету" незаконних збройних формувань. Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували "маршрут" через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.

Згідно з даними, організатором є мешканець Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два мікроавтобуси, якими щомісяця здійснювали до п’яти рейсів.

На пункті пропуску "Гоптівка" затримали одного зі зловмисників та повідомили про підозру.

Справу відкрили за статтею "Участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації".

 

Українська правда
Теми: ОРДЛОокупаціяСБУ


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