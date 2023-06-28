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Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"

Софія Середа, Ірина БалачукСереда, 28 червня 2023, 22:27
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката Ізоляції Палича
Станіслав Асєєв. Фото УП

Ексрозвідник Роман Червінський, який нині заарештований і підозрюваний у перевищенні службових повноважень у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове", свого часу допоміг ексв’язню табору "Ізоляція" Станіславу Асєєву встановити місце перебування у Києві головного ката цієї тюрми Дениса Куликовського ("Палича"), який втік із окупованого Донецька на підконтрольну Україні територію.

Джерело: журналіст, письменник та колишній в’язень табору "Ізоляція" Станіслав Асєєв в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова Асєєва: "Я про це (про перебування Куликовського у Києві – УП) не знав, а коли дізнався, то подзвонив моєму другові з Bellingcat Христо Грозєву та попросив його спробувати підтвердити цю інформацію. Він мене зв’язав з Ромою Червінським і той сказав, що: "Так, дійсно, ми його певний час використовували. Потім мене відсторонили, ним займалися інші люди. Де він зараз, я не знаю". 

Ми почали розмотувати цю історію і буквально за місяць дійшли до інформатора, який знав адресу "Палича" у Києві і готовий був її фактично продати нам. Ми знайшли гроші (це теж Рома всім цим займався, знайшов фактично цю суму), але Служба безпеки дізналася про те, що ми знаємо, що Куликовський – у Києві, що його збирається поліція заарештувати, і вони швиденько знайшли нашого інформатора та змусили цю адресу їм передати".

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Деталі: Головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куликовського ("Палича") затримали у Києві 9 листопада 2021 року. 

У жовтні 2020 року бойовику було заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук. Оперативники та слідчі поліції здобули докази злочинів "Палича". Він особисто та його спільники проводили допити полонених із застосуванням тортур: катували електрострумом, ґвалтували, ламали кістки, імітували розстріли та поховання живцем із забиванням цвяхів у труну.

ВІДЕО ДНЯ

21 квітня 2023 року колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".

За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ

Теми: ДонбасвійнаДонецькОРДЛО
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